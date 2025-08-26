Zöld köröm-szindrómát okozhat a géllakk

Világszerte nő a géllakk okozta allergia előfordulása, ami a folyton változó összetevőkkel, az újabb termékek megjelenésével és a nem szakszerű felhelyezéssel magyarázható.

A géllakk okozta allergiás tünetekért egyes vegyületek, az úgynevezett akrilátorok a felelősek. Ha ezekre valaki érzékeny, akkor viszketés, bőrpír, illetve apró vízhólyagok is kialakulhatnak a köröm körül és az ujjbegyeken. Ezek sok esetben nem azonnal, hanem az első használat után akár több évvel később, bármikor kialakulhatnak. Ha az érintettek lakkozott kézzel más testrészüket is megérintik – nyakat, mellkast, szemet, kézfejet –, a panaszok ott is előfordulhatnak.

„A problémát leggyakrabban az okozza, ha a lakk nem szilárdul meg teljesen, és a körömszéleknél a folyékony anyagból valamennyi a bőrbe jut,

ami úgynevezett allergiás kontakt dermatitiszt (bőrgyulladást) okoz” – mondja Lőrincz Kende. A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa hozzáteszi: a mellékhatások az immunrendszer válaszreakciója következtében leggyakrabban néhány napon belül megjelennek, és kialakulhat egy tartós, hosszú távú allergia.

A géllakk okozta allergia kezelése

A lehető leggyorsabban le kell szedetni a géllakkot annak érdekében, hogy ne okozzon további gyulladást, és az érintett terület ne fertőződjön felül.

Ezt követően fordulj bőrgyógyászhoz! Helyi gyulladáscsökkentővel, szükség esetén antibiotikumos krémekkel az allergiás reakció és esetleges felülfertőződése gyorsan gyógyítható, maradandó károsodást nem okoz.

A bőrgyógyász allergológiai vizsgálattal azt is meg tudja állapítani, hogy pontosan mely összetevőre vagy érzékeny. A vizsgálat során a bőrre allergénekkel átitatott lapocskákat helyeznek, melyeket negyven-hatvan perc után levesznek, a helyüket pedig bejelölik. Néhány nap elteltével, ha a területen bőrgyulladásszerű tünetek jelennek meg, akkor biztosan megállapítható az érzékenység. A géllakk viselése ebben az esetben nem ajánlott, ugyanis jó eséllyel újra kialakulhatnak a panaszok.

Előfordulhat nem allergiás típusú gyulladás is, ilyenkor a bőrön keresztül felszívódva, vagy kisebb hámsérüléseken keresztül a bőrbe jutva a készítmények alkotóelemei irritatív gyulladást okozhatnak, melynek sebei szintén elfertőződhetnek. Ha a továbbiakban az irritáló anyaggal nem találkozik az érintett, és más terméket használ, a gyulladás nem alakul ki többet.

Hosszú távú következmények

A géllakk viselése akár a körömszerkezet megváltozásával is járhat. Sok esetben a géllakk eltávolítása után a páciensek puha körmökre, érzékenységre, sérülékenységre, a körömlemez csíkozottságára panaszkodnak. Körömszépészeti beavatkozások esetében előfordulhat, hogy valamilyen kórokozó – akár baktérium – kerül be a körömlemez alá. Az egyik leggyakoribb a zöld köröm szindrómának nevezett elváltozás, melyet egy baktérium okoz. Tünetei a körmön megjelenő kis zöld foltok, amiből akár súlyosabb gyulladás is kialakulhat, illetve másodlagos gombás felülfertőződésre is hajlamosíthat.

Így előzd meg a bajt

Fordulj mindig szakképzett manikűröshöz!

Győződj meg róla, hogy a kezeden nincsenek sérülések!

Ne használj ellenőrizhetetlen termékeket!





Forrás: HáziPatika

Nyitókép: HáziPatika/Getty Images