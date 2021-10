150 éve nem látott állatot kaptak lencsevégre a vadonban

Az 1870-es évek óta nem látott Shelley-uhut Ghánában kapták lencsevégre. Mára csupán néhány ezer példányt tartanak számon a fajból, az óriásbaglyot hivatalosan a kihalás szélén álló fajok közt tartják nyilván.

Az ökológusok szenzációs felfedezésnek nevezték az október 16-án észlelt óriásbaglyot – olvasható az Independent magazin oldalán.

Joseph Tobias, az Imperial College London munkatársa és Robert Williams somerseti ökológus kapta lencsevégre a ritkaságot.

A madarat ugyan csak 15 másodpercig látták a tudósok, de szerencsére sikerült elég képet készíteniük az azonosításhoz.

„Olyan nagy volt, hogy először azt hittük, egy sas” – mondta Joseph Tobias.

„Amikor felemeltük a távcsövünket, leesett az állunk. Nincs még egy ilyen hatalmas bagoly az afrikai esőerdőkben” – folytatta.

„Reméljük, hogy a Shelley-uhu legújabb észlelése felhívja a figyelmet az Atewa-erdőre és a biológiai sokféleség megőrzésének fontosságára. Remélhetőleg egy ilyen ritka faj felfedezése lendületet ad arra, hogy megmentsük Ghána egyik utolsó vad erdőjét” – emelte ki Robert Williams ökológus.

A ritka madarat évtizedek óta kutatják a nyugati síkságon, az pedig, hogy a keleti régióban bukkant fel és kapták lencsevégre, hatalmas meglepetés – hangsúlyozta Nathaniel Annorbah, a helyi környezetvédelmi egyetem tanára.

A bagolyról 1872-ben készült először feljegyzés. A Shelley-uhu a világ legnagyobb baglyai közé tartozik, a madár teljes magassága akár 61 centiméter is lehet. Rendkívül alacsony példányszámban fordul elő, emiatt ritkán vizsgált faj. Az utóbbi évtizedekben a Shelley-uhut többször is látni vélték, világszerte húsz alkalommal sikerült begyűjteni egy példányt a bagolyból, ám a tudósok a faj kutatásával kapcsolatosan nem tudtak előre lépni. A londoni Imperial College a felfedezést a Shelley-uhu új reményforrásaként jellemezte. A faj a világ legnagyobb baglyai közé tartozik, a madár teljes magassága akár 61 centiméter is lehet.

Forrás: hirado.hu