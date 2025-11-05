Drámaian fogy a mókusok száma Ukrajnában

Ukrajnában rohamosan csökken a mókusok – más néven vörös mókusok – száma. Egyes becslések szerint csak Kijevben hússzorosára esett vissza a populáció néhány év alatt a városi parkokban.

A Ukrajnai Természetvédelmi Csoport új kutatása szerint a helyzet az egész országban rendkívül aggasztó: az évszázad végére a mókusok akár Ukrajna területének 97%-áról is eltűnhetnek, ha az átlaghőmérséklet több mint 2°C-kal emelkedik.

A tudósok matematikai modellek segítségével végezték az elemzést. Még az optimista forgatókönyv – amikor a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5°C-on sikerülne megállítani 2100-ig – is azt mutatja, hogy Ukrajna területén a faj élőhelyének fele el fog tűnni.

„A legkedvezőbb esetben, amikor a hőmérséklet mindössze 1,5°C-kal nő, a mókus élőhelyének 49%-a eltűnhet 2100-ra. Ez a klímaváltozás elkerülhetetlen hatása” – áll a kutatásban.

„Ha az átlaghőmérséklet 1,8°C-kal emelkedik, a veszteség elérheti az 57%-ot. Kétfokos növekedés esetén pedig a mókusok már csak a hegyvidéki területeken maradhatnak fenn.”

A Kijevi Ökológiai és Kulturális Központ vezetője, Volodimir Borejko korábban arról számolt be, hogy a fővárosi parkokban a mókusok száma ötödére csökkent az elmúlt években. Ennek egyik oka szerinte a parkok „giccsesítése” – a régi, odvas fák kivágása, amelyekben a mókusok fészkelnek.

Nemcsak a mókusok, hanem a halak is veszélyben vannak

A természetvédelmi szakemberek szerint nemcsak a mókusokat fenyegeti a kihalás. Az ukrán alföldi folyókból több halfaj is eltűnt, köztük a 15 centiméternél nem nagyobb európai csík (Cobitis taenia) is a veszélyeztetett kategóriába került.

A karász és az Ukrajna Vörös Könyvében szereplő márna állománya szintén drasztikusan csökken. Az okok között a folyók túlzott szabályozását említik, amely miatt sok faj nem tud fennmaradni a természetes vízáramlás hiánya miatt.

