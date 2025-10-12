XIV. Kárpátaljai Vándoregyetem

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025/2026-os tanévben tizennegyedik alkalommal szervezi meg a Kárpátaljai Vándoregyetemet – olvasható az alapítvány Facebook-oldalán.

A vándoregyetem előadásai október 20. és 23. között öt helyszínen hangzanak el Ungváron és Beregszászban. Gazdaság- és irodalomtudományról, informatikáról és történelemről tanulhatnak a résztvevők az ungvári egyetem magyar karán, a beregszászi egyetemen, valamint a két város egyházi szakkollégiumaiban.

Az érdeklődők Prof. Dr. Bacsó Róbert, Dr. Csordás László, Dr. Sztojka Miroszláv és Dr. habil Váradi Natália értekezéseit hallgathatják meg.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden érdeklődőt szeretettel vár a vándoregyetem előadásaira.

Forrás: Facebook/„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány