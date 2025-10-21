Látványos égi jelenség: szabad szemmel is látható volt a Lemmon üstökös Ukrajna egén

Az október 21-re virradó éjszakán különleges égi látványosságban gyönyörködhettek az égbolt szerelmesei: Ukrajna felett is feltűnt a C/2025 A6 Lemmon üstökös, amely szabad szemmel is megfigyelhető volt az esti égbolton.

A ritka égi látogatót több helyen is sikerült lefotózni, köztük az Odessza megyében található Renyi településen.

Az üstököst 2025. január 3-án fedezték fel, és kezdetben a csillagászok aszteroidának vélték, mivel az égitest kicsi és kompakt volt. Később azonban a Pan-STARRS korábbi felvételei és a pályaszámítások egyértelművé tették: egy hosszú periódusú üstökösről van szó, amely nagyjából 1350 évente tér vissza a Naprendszer belső vidékeire. A mostani napközelsége lerövidíti a keringési idejét megközelítőleg 1150 évre, vagyis legközelebb csak a 32. században láthatjuk újra.

A nyár folyamán az üstökös egy időre „eltűnt” a napfény ragyogásában, ám július 2-án ismét felbukkant a hajnali égen – a vártnál jóval fényesebben. Október 21-én pedig a Földhöz legközelebbi pontját érte el, ennek köszönhetően vált különösen látványossá.

A csillagászok szerint az üstökös november 2-án keresztezi az égi egyenlítőt, majd továbbhalad hosszú útján a Naprendszer távolabbi vidékei felé.

Az UNIAN nyomán.

Fotó: Vladiszlav Panin

Kárpátalja.ma