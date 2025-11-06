Bemutatták a Lehoczky-múzeum és a Rákóczi Egyetem közös brosúráit

2025. november 4-én két fontos eseménynek adott otthont a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Területi Honismereti Múzeum: bemutatták a múzeumot népszerűsítő, háromnyelvű kiadványt, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel közösen alkottak meg, és tisztelettel adóztak a kárpátaljai múzeumügy megalapítója, Lehoczky Tivadar emléke előtt.

A rendezvény a múzeum történetének egy jelentős mérföldköve, a 80 éves jubileum alkalmából valósult meg. A bemutató fókuszában a háromnyelvű – ukrán, magyar, angol – kiadvány állt, amelyet a múzeum, illetve a Rákóczi Egyetem munkatársai állítottak össze.

A prezentációt a múzeum Történeti és Honismereti Osztályának vezető tudományos munkatársa, Marian Tokar moderálta, a rendezvény a múzeum egy olyan kiállítási termében zajlott, amelyet Lehoczky Tivadar egyedülálló történelmi és kulturális örökségének szenteltek.

A rendezvény elején a Lehoczky-múzeum igazgatója, Olha Sumovszka, illetve a Rákóczi Egyetem rektora, Csernicskó István a két intézmény közötti sikeres együttműködést emelték ki, amelynek eredményeként jött létre a háromnyelvű brosúra. Az intézményvezetők elmondták, hogy nagyra értékelik az együttműködés jelenlegi szintjét, és reményüket fejezték ki a jövőbeli sikeres folytatás iránt. Többször is hangsúlyozták, mennyire fontos a múzeum és a múzeumügy, a tudomány fejlesztése Kárpátalján, amihez olyan oktatási és tudományos központokra van szükség, mint a múzeum és az egyetem.

A rendezvény második része a kárpátaljai múzeumügy megalapítójának, Lehoczky Tivadarnak (1830–1915), a neves régésznek és néprajzkutatónak a munkássága előtt tisztelgett, akiről a múzeum a nevét is kapta.

Dr. Csatáry György, a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének professzora ismertette Lehoczky életútját és tudományos munkásságát, továbbá számos olyan kiadványt adott át a múzeumnak, amelyek Lehoczky Tivadartól származnak, vagy az eredeti kiadások reprintjei.

Dr. Rácz Béla, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék docense részletesen beszélt arról az általa vezetett közös kutatási projektről, amely 2025-ben vette kezdetét a két intézmény részvételével, és amely Lehoczky Tivadar régészeti naplóinak digitalizálásáról, az elsődleges forrásanyag feldolgozásáról szól. A kutatási projekt vezetője az eddigi eredményekről beszélve kiemelte a többkötetes régészeti naplók feldolgozásában rejlő kihívásokat, a feljegyzések, rajzok és leltári jelölések megfejtésének specifikumait, a múzeumi tárgyak azonosítására tett intézkedések eredményeit. Rácz Béla kiemelte, hogy a forrásanyag feldolgozása szakaszosan, 2029-ig van beütemezve, és egyúttal köszönetet mondott minden kollégának és hallgatónak, akik részt vesznek ebben a munkában.

Ruszin Valéria, a Történeti és Honismereti Osztály vezetője a Lehoczky Tivadar (1830–1915) – történész, régész, muzeológus című kiállítási terem létrehozásáról és bővítésének történetéről beszélt. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a kiállítás koncepciójához, bővítéséhez és a múzeumi örökség népszerűsítéséhez.

Dr. Mándrik Iván, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék professzora is megosztotta gondolatait Lehoczky Tivadarról és a hagyatékának fontosságáról. Nagyra értékelte a múzeum és az egyetem azon kezdeményezését, hogy a kutatói örökség feltárásával és népszerűsítésével ápolják a neves tudós emlékét.

A rendezvény zárásaként Olha Sumovszka igazgatónő köszönetet mondott a Rákóczi Egyetem vezetésének és oktatóinak a konstruktív együttműködésért, amelynek keretében méltó módon emlékeztek meg Lehoczky Tivadar felbecsülhetetlen értékű hozzájárulásáról a régió tudományának és múzeumügyének fejlődéséhez.

A brosúrák bemutatása és a szakmai előadások elhangzása után a Rákóczi Egyetem alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatói megtekinthették a Lehoczky Tivadar által gyűjtött kiállítási tárgyakat, továbbá megismerkedtek az ungvári vármúzeum további kiállításaival.

Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék

Forrás: kme.org.ua