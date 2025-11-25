Egyéni sorsok, kollektív traumák – kiállítás a málenkij robot áldozatairól

November 25-e a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja, amelyet 2012-ben nyilvánított hivatalos emléknappá a Magyar Országgyűlés

1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra az első hazatérő csoport a szovjet táborokból.

Ezen alkalomból a Rákóczi-egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont bemutatta az Egyéni sorsok, kollektív traumák. A „málenkij robot” Kárpátalján c. roll-up kiállítást az egyetem könyvtárában.

Az esemény kezdetén Váradi Natália köszöntötte a jelenlévőket, majd felidézte, hogy 1944 őszétől több százezer magyar civil és hadifogoly került a Szovjetunióba, ahol éveken át tartó kényszermunkát vagy hosszú internálást kellett elszenvedniük. Kiemelte, hogy a Magyar Országgyűlés 2011-ben november 25-ét a szovjet fogságba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy nemcsak Magyarország, hanem Kárpátalja is súlyosan érintett volt: tízezrek szenvedtek a málenkij robot alatt, akik közül sokan soha nem tértek haza, a túlélők pedig életük végéig viselték a megpróbáltatások terhét. Beszédében rámutatott, hogy ezen a napon nemcsak a veszteségekre, hanem az emberi kitartásra, méltóságra és a közösség erejére is emlékezünk.

Gyebnár István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja beszédében kiemelte, hogy a 20. század, különösen a második világháború és az azt követő évtizedek, a történelem egyik legmélyebb tragédiáit hozták. Hangsúlyozta, hogy a háború és az állami erőszak nemcsak a magyar közösségeket, hanem minden családot érintett, sokakat halálba, másokat hallgatásba kényszerítve. Felhívta a figyelmet Kárpátalja történelmi eseményeire, amelyek a közösségi emlékezet fontos részei, és amelyeken keresztül a társadalom feldolgozhatja a múlt traumáit. Beszéde szerint az emlékezés nemcsak fájdalmat idéz fel, hanem lehetőséget teremt a közösségek számára a tanulásra, a bátorság és a kollektív tudat erősítésére.

Csernicskó István, a Rákóczi-egyetem rektora beszédében személyes történeten keresztül mutatta be a málenkij robot hatását a magyar családokra. Elmesélte, hogy saját családjában három fiú érintett volt, akik közül néhányan közvetlen veszélyben voltak, de helyi segítők révén megmenekültek a deportálástól. Kiemelte, hogy ezek a történetek nemcsak a múlt tragédiáit idézik fel, hanem a közösségi összefogás és emberi kitartás példáit is. Rámutatott, hogy az emlékezés segít megőrizni a személyes és kollektív sorsok jelentőségét, valamint a közösségek összetartását a nehéz időkben.

Továbbá Bank Barbara Kényszermunka szovjet módra 1945-1955 című előadását is meghallgathatták a résztvevők.

Majd Molnár D. Erzsébet elmondta, hogy a kiállítás célja a málenkij robot történetének újragondolása és emberközelivé tétele. Köszönetet mondott a Rákóczi-egyetemnek és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a támogatásért, valamint kutatótársainak a kiállítás létrehozásában végzett munkájukért. Hangsúlyozta, hogy a tárlat nem csupán a deportálások fő állomásait mutatja be, hanem az elmúlt években feltárt egyéni sorsokat is, amelyek ezreket érintő tragédiákból rajzolnak ki egy teljesebb történelmi képet. A kiállítás a szovjet megszállással indul, majd végigvezeti a látogatót a deportálások folyamatán és személyes történetein.

Váradi Natália a rendezvény végén hangsúlyozta, hogy az egyéni történetek megőrzése és továbbadása a kollektív emlékezet alapja, és segít a múlt traumáinak feldolgozásában. Kiemelte, hogy a túlélők nemcsak saját életüket hozták haza, hanem azokét is, akik elvesztek, ezért kötelességünk őrizni tanúságukat és tanítani belőle az emberséget és a szolidaritást. Beszédében megköszönte a résztvevők figyelmét, és felhívta a figyelmet a kiállításra, valamint a diákok által készített süteményekre, amelyek a rendezvény hangulatát tették még emlékezetesebbé.

A rendezvény végén a jelenlévők megtekinthették a kiállítást.

Kárpátalja.ma