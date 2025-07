NASA: csillagközi üstökös halad át a Naprendszeren

Új üstökösre bukkant a NASA a héten, amellyel kapcsolatban az is kiderült, mennyire fogja megközelíteni a Földet és a Marsot.

Mozgó objektumra bukkant még kedden a NASA chilei teleszkóprendszerének felvételein. Az ATLAS által rögzített képsorok szerint az objektum nagy valószínűséggel a Naprendszeren kívülről érkezett. A 3I/ATLAS névre keresztelt égitest jó eséllyel egy olyan üstökös, amely egy csillagközi térből érkezett – olvasható a CNN beszámolójában.

A cikk szerint más távcsövek korábbi felvételei is megerősítették az üstökös létezését, azt ugyanis június közepén is észlelték már. A CNN cikke szerint az objektum sebességéből, valamint pályájából is lehet következtetni arra, hogy a Naprendszeren kívülről érkezett, valószínűleg a Nyilas csillagkép irányából. A 3I/ATLAS a harmadik csillagközi égitest a 2017-ben feltűnt Oumuamua, valamint a 2019-ben észlelt Borisov nevet kapó üstökös után.

A mostani tapasztalatok alapján a 3I/ATLAS a legfényesebb és a leggyorsabb a három üstökös közül. Átmérőjének becsült értéke 20 kilométer, míg sebessége 214 kilométer per óra, ami egyúttal azt jelenti, hogy másodpercenként mintegy hatvan kilométert képes megtenni. Észlelésekor körülbelül 675 millió kilométerre volt a Földtől, és október elején kerül majd legközelebb a Naphoz, hozzávetőlegesen 210 millió kilométer távolságra, míg a Földhöz december közepén, becslések szerint 270 millió kilométerre. Mindezek alapján az üstökös teljesen veszélytelen a Földre, ahogy a Marsra is, amit mintegy 30 millió kilométerre fog megközelíteni.

