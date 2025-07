Rekordokat dönt a ChatGPT használata

Az OpenAI mesterségesintelligencia-alapú chatbotját, a ChatGPT-t naponta több mint 2,5 milliárd alkalommal veszik igénybe világszerte – derül ki az Axios birtokába jutott adatokból. A lekérések közül mintegy 330 millió az Egyesült Államokból származik.

Ez éves szinten közel 913 milliárd interakciót jelent, amit az OpenAI szóvivője, Rob Friedlander is megerősített a The Verge-nek. Bár ez még elmarad a Google által évente kezelt mintegy ötezermilliárd kereséstől, a ChatGPT térnyerése így is figyelemre méltó, és egyre komolyabb konkurenciát jelent az internetes keresőóriás számára. A chatbot népszerűsége rendkívül gyorsan nő:

míg tavaly decemberben hetente körülbelül 300 millió felhasználóval számoltak, márciusra ez a szám meghaladta az 500 milliót.

A Reuters korábbi értesülései szerint az OpenAI a közeljövőben egy mesterséges intelligenciával támogatott webes böngésző elindítására készül, amely közvetlen kihívást jelenthet a Google Chrome számára.

Az irányvonalat erősíti a nemrég bemutatott ChatGPT Agent is – egy olyan eszköz, amely képes önálló feladatokat végrehajtani a felhasználók számítógépén.

Forrás: hirado.hu