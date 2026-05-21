Pilinszky János: Stigma

Testvértelen szád meztelen

remegni kezd és tiszta

fénnyel ragyog fel melleden

az ismeretlen stigma,

bordáid közt a drága jel,

mely örök sebet éget

és többé sose tűnik el,

csak mélyebb lesz a mély seb.

Csak mélyül és be nem heged,

örök halállal árnyal,

s te fölállsz: növő szél vezet

a megnyílt éjszakában.

Átlépve házad küszöbét

útnak eredsz a csöndbe,

nem tudva merre és miért,

hogy áldni fogsz vagy ölsz-e?

Csak mész. Köröskörűl hegyek

roppant magánya, itt-ott

kivert tanyák és félszerek

gazdátlan foltja villog,

és küldenek, hogy vándorolj,

bár buknál végre holtan

a puszta földre, ajkadon

kibékülő mosollyal.

De ekkor szűk ösvényre érsz

és hirtelen megállasz,

mögötted hosszú csönd van és

némán előtted áll az,

kiért elhagytad mindened,

száműzetésbe mentél,

mert sorsodat ki fejtse meg,

ki az, ha ő se testvér?

Megállsz előtte, meztelen

sebed kitárva, melyet

a messzeségből melleden

nehéz hatalma ejtett.

És vársz, mint fáradt katonák,

hisz nincs már senkid itten.

Ő visszanéz az esten át,

csak néz, és meg sem ismer.

(Nyitókép: illusztráció)