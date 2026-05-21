ISW: lassulhat a nyári orosz offenzíva

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban több frontszakaszon is sikeres ellentámadást hajtott végre, és részben visszaszerezte a taktikai kezdeményezést – közölte az UNIAN hírügynökség május 21-én.

A jelentés szerint az ukrán erők visszafoglalták Kupjanszk nagy részét, valamint 2026 tavaszán több mint 400 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza Dél-Ukrajnában. Az ISW arról is beszámolt, hogy újabb települések kerültek ukrán ellenőrzés alá a zaporizzsjai frontszakaszon.

Az elemzők szerint az ukrán drón- és rakétacsapások egyre komolyabb nyomást helyeznek az orosz logisztikára és tartalékokra, ami lassíthatja Moszkva nyári offenzíváját.

Ukrán közlések szerint az orosz csapatokat több megerősített állásból is kiszorították a Sztepnohirszk környékén.

Kárpátalja.ma/UNIAN