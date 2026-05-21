ukrán katona harckocsi

ISW: lassulhat a nyári orosz offenzíva

Pallagi Marianna Háború
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban több frontszakaszon is sikeres ellentámadást hajtott végre, és részben visszaszerezte a taktikai kezdeményezést – közölte az UNIAN hírügynökség május 21-én.

A jelentés szerint az ukrán erők visszafoglalták Kupjanszk nagy részét, valamint 2026 tavaszán több mint 400 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza Dél-Ukrajnában. Az ISW arról is beszámolt, hogy újabb települések kerültek ukrán ellenőrzés alá a zaporizzsjai frontszakaszon.

Az elemzők szerint az ukrán drón- és rakétacsapások egyre komolyabb nyomást helyeznek az orosz logisztikára és tartalékokra, ami lassíthatja Moszkva nyári offenzíváját.

Ukrán közlések szerint az orosz csapatokat több megerősített állásból is kiszorították a Sztepnohirszk környékén.

Kárpátalja.ma/UNIAN

