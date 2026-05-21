Tart a vadállatok veszettség elleni immunizálása Kárpátalján

Május 19-én megkezdődött a vadállatok veszettség elleni vakcinázása Kárpátalja erdős és mezei területein. A kampány során összesen 178,5 ezer adag vakcinát helyeznek ki.

Az Ukrán Állami Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat szerint a csalétkeket főként lakott területeken kívül szórják szét, hogy a vadállatok elfogyasztás után legalább egyéves immunitást szerezzenek.

Az ukrán állategészségügyi szolgálat közlése szerint a vakcinák nem veszélyesek sem az emberekre, sem a háziállatokra, a lakosságot ugyanakkor arra kérik, hogy ne érintsék meg és ne vigyék el a kihelyezett csalétkeket, mert ez csökkentheti a vakcinázási program hatékonyságát.

