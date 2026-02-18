Súlyos buszbaleset történt Szlovákiában

Súlyos közlekedési baleset történt február 17-én reggel Szlovákiában, Ružomberok környékén: egy busz és egy faárut szállító teherautó ütközött össze.

A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a busz Banská Bystrica felé tartott, amikor eddig ismeretlen okból áttért a szembejövő sávba, és összeütközött a teherautóval. Az ütközés után a busz kigyulladt.

A járműben 26 utas tartózkodott, főként lengyel állampolgárok, akik szerencsére időben ki tudtak szabadulni a lángok közül. Ketten megsérültek, őket kórházba szállították: egy férfit Ružomberokban, egy 47 éves nőt pedig Banská Bystricában kezelnek. A buszsofőr a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos okait. Egyelőre nem ismert, hogy az utasok között voltak-e ukrán állampolgárok.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net