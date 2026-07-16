Jelentés készült a Kárpát-medencei népművészet helyzetéről

Megjelent és az interneten már elérhető a Népművészeti Jelentés 2026, amely átfogó képet ad a Kárpát-medencei népművészet helyzetéről, társadalmi beágyazottságáról, támogatási rendszeréről és tudásátadási útvonalairól – közölte a Hagyományok Háza szerdán a Kárpátalja.ma hírportállal.

Az intézmény tájékoztatása szerint az idei, immár második alkalommal megjelent kiadvány középpontjában a népi kézművesség áll. A jelentés a tárgyalkotó közösségek működését, a tudásátadás formáit, az oktatási szerkezetet, a szakmai presztízst és az életpálya kérdéseit vizsgálja.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a népzene és a néptánc területével szemben a népi kézművesség felsőfokú képzése továbbra sem megoldott – emelték ki a sajtóanyagban, amelyben kitértek arra is, hogy a jelentés elkészítését első alkalommal reprezentatív, 1500 fős telefonos lakossági felmérés is kísérte. Ennek eredménye szerint a válaszadók 91-94 százaléka fontosnak tartja, hogy az óvodákban és iskolákban a gyermekek élőszavas mesemondással, népi kézművességgel és néptánccal is találkozzanak.

A kötet részletesen elemzi a Csoóri Sándor Program népi tárgyalkotó területre gyakorolt hatását, külön fejezetekben foglalkozva az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági eredményekkel. Emellett kitér a felsőoktatás és a tárgyalkotó népművészet kapcsolatára, valamint a kézművesség pedagógiai szerepére is

– olvasható a közleményben.

A kutatás ugyanakkor rámutat arra, hogy a jelentős társadalmi jelenlét önmagában nem biztosít stabil utánpótlást és egységes képzési rendszert. A magyar népi kézművesség oktatási struktúrája töredezett, fennmaradását jelenleg elsősorban az egyéni elhivatottság, a civil közösségek munkája és néhány meghatározó intézmény biztosítja – hívták fel a figyelmet a szakemberek.

A Kárpátalja.ma hírportálnak küldött dokumentumban idézték Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját, aki szerint a jelentés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a népi kézművesség iránti társadalmi érdeklődés továbbra is erős, a tudásátadás intézményi csúcsa azonban hiányos. Mint mondta, a cél az, hogy ez a hiány közös szakmai gondolkodás tárgyává váljon.

A Hagyományok Háza szerint a Népművészeti Jelentés 2026 nem lezárt állítások gyűjteménye, hanem a szakmai párbeszédet ösztönző vitaanyag, amelynek teljes terjedelme már online is elérhető a hagyomanyokhaza.hu/hu/nepmuveszeti-jelentes-2026 oldalon.

Fotók: Kovács Nádi Karolina, Dusa Gábor, Kinda Botond

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