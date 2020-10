Jubilál a vajdasági magyar óvodapedagógusok egyesülete

Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, mely később Brunszvik Teréz nevét is felvette. Idén a járványhelyzet miatt a rendezvényeiket nem tudták megtartani, de a jubileumot most mégis sikerült megünnepelni Kishegyesen a Kátai vendégházban.

A rendkívüli állapot egy időre berekesztette a civil szervezetek munkáját is. A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete sem tudta megtartani a tervezett rendezvényeit. Dr. Szőke Anna, az egyesület elnöke arról számolt be, hogy most mégis sikerült megtartani a jubileumi ünnepséget, idén ugyanis már 25 éves az egyesület. Elmondta, a tavaszon még abban bízott, hogy sikerül megtartani a 25. Óvodás Színjátszó Találkozót is, de sajnos nem így történt. Ha egy mondatban kellene elemeznem az elmúlt két és fél évtizedet, akkor azt mondanám: nehéz volt, mégis szép volt, érdemes volt – fogalmazott.

Rövid visszaemlékezésében kitért rá, hogy 1995 tavaszán, az akkor „elvadult világ” azt a felismerést ébresztette benne, hogy nem hagyhatja elveszni a magyar óvodai hálózatot.

Az akkori rendszer törekvése volt elszerbesíteni az oktatást és sok más mindent. És én szembementem a rendszerrel. Nem fejjel a falnak, hanem óvatosan keresve a lehetőséget, hogyan megmenteni a vajdasági magyar óvodai intézményeket – mondta dr. Szőke Anna. Hozzátette, hogy 1995 májusában tartották meg az első Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozót, de akkor még nem, mint önálló civil szervezet, hanem mint az újvidéki Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a szakosztálya. Komoly sajtóvisszhangja volt, hiszen ott volt a budapesti Kossuth Rádió, az újvidéki TV és más médiumok.

Kitért még rá, hogy az évek során a Találkozók célkitűzése időszakonként változott. Egy dolog azonban mindig jelen volt: néphagyományaink megőrzése akár mesemondás által, akár a dramatizálások, vagy gyermekjátékaink megőrzése terén. Az első találkozót követte a hivatalos bejegyzés, amelyet még az év októberében megejtettek. Később következtek a nyári táborok. Az elsőt 2000-ben szervezték meg Tiszaszentmiklóson, Csizmadia Berák Benitta hathatós támogatásával.

Azt is elmondta, hogy 2000-től – az Apáczai Közalapítvány támogatásával – nagyon sok játékszert, szakirodalmat és gyermekjátékokról szóló könyveket osztottak szét Vajdaság magyar óvodáinak. Székelykevén több alkalommal is megfordultak. Foglalkozásokat tartottak a legeldugottabb településeken is. Oktattak gyermekjátékokat Udvarszálláson, Bókán, Nezsényben, Versecen, Bácskertesen, Szilágyon és még sok helyen.

A kezdetekben, 1995-től – a szabadkai Magyar Főkonzulátus megalakulásáig – a belgrádi Magyar Nagykövetség minden alkalommal képviseltette magát a rendezvényeiken.

Akkor nagyon sokat jelentettünk a vajdasági magyarság számára, s állítom, ha mi akkor nem lépünk fel erélyesen és kitartóan a magyar nyelvű óvodai oktatás mellett, ma fele ennyi magyar óvodás gyermekünk lenne – mondta dr. Szőke Anna. Az ilyen találkozók alkalmával válik mindenki számára világossá, hogy az egyesület hányféle kezdeményezéssel, tartalommal gazdagította az óvónők ismereteit. A szakmai ismeretek nyújtása mellett mindig fontosnak tartottam, hogy az óvónők megismerjék a magyar lakta településeket, a nevezetességeket, a szórvány maradék erejét – tette hozzá.

Az ünnepség keretében a korábban meghirdetett pályázat eredményhirdetésére is sor került. A projekt módszer kidolgozása a tanításban elnevezésű pályázati kiírásra négy pályamű érkezett be. Csizmadia Berák Benitta (Csóka), Bata Magdolna (Magyarkanizsa), Pilisi Zsuzsanna (Magyarkanizsa) és Tumbász L. Kornélia (Kishegyes) küldték be pályaműveiket. Mindannyian 7000-7000 dinár pénzjutalomban részesültek, ahogy annak idején a pályázatban meghirdették. Elismerésben részesült két adai óvónő: Barsi Zsuzsanna és Bagány Andrea, akik az évek folyamán önálló meseírással és azok dramatizálásával jelentek meg a Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozón. Oklevelet a magyarkanizsai és zentai bábosok kaptak. A családias hangulatú találkozón néhány óvónő elmesélte saját élményeit, melyek az elmúlt 25 évben történtek.

Dr. Szőke Anna külön köszönetet mondott az MNT-nek, ezen belül Hajnal Jenő elnök úrnak, aki nem tudott ugyan jelen lenni, de üzenetben jókívánságait fejezte ki és egyben az MNT nevében felvállalta az ünnepség költségeit. Elmondta még, hogy Magyarországról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma állandó jelleggel támogatja tevékenységüket. Az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelte Sándor István, Kishegyes alpolgármestere, Kovács Károly tartományi képviselő és Linka B. Gabriella az MNT részéről.

Forrás: vajma.info