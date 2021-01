Már online is megjelent a Nemzetpolitika 2010-2020 című kiadvány

Már online is megjelent a Nemzetpolitika 2010-2020 című kiadvány – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága csütörtökön az MTI-vel.



A kiadvány a többi közt azt mutatja be, honnan indult és hová jutott a nemzetpolitikai intézményrendszer tíz év alatt, milyen volt és milyen lett a magyar közösségek helyzete, valamint a külhoni magyarság és az anyaország kapcsolata.



A 140 oldalas dokumentumban kitérnek továbbá az oktatás, a családok, az egészségügy és a gazdaság helyzetére a Kárpát-medencében.



A kiadvány online is elérhető a külhoni magyarok honlapján, az alábbi linken.

Forrás: mti.hu