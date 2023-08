Mert nincsen határ ott, ahol egy nyelvet beszélnek

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) első alkalommal szervezte meg az „Összetartozunk! – I. Kárpát-medencei Nyári Tábor”-t július 31. és augusztus 6. között, ahol 5 régió fiataljai vettek részt.

A Kárpátalján, Délvidéken, Erdélyben, Magyarországon és Felvidéken működő családszervezetek 10-10 fiatalt delegálhattak az egyhetes táborra, ahol teljesen ingyenesen vehettek részt a 14-16 év közötti fiatalok a KCSSZ jóvoltából.

A tábor programjainak szervezését a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás, míg a táborozók ellátását a FEMIT Polgári Társulás vállalta.

A szakmai programot Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója állította össze, aki elmondta, hogy olyan tábort szerettek volna létrehozni, ahol az öt országból érkező fiatalok egymástól tanulva és egymásra támaszkodva élik meg a Felvidéken eltöltött hét napot. „Az első alkalom, legyen szó bármilyen rendezvényről, éppolyan fontos, mint az utolsó, mégis arra törekedtünk, hogy amit a fiatalok hoznak magukkal otthonról, azt a kultúrát építsük bele a mindennapjaikba, erősítve egy együvé tartozás érzését, és azt, hogy a határon túli fiataloknak életteret kell biztosítani, ami meghatározza a szerepüket a Kárpát-medencében.”

A tábori helyszín kiválasztása során nagy segítséget nyújtott a FEMIT társulás, mely ismereteire hagyatkozva elvállalta a táborozók étkeztetését és szállásoltatását a táborban, Kovácspatakon. „Szívmelengető érzés volt megélni, hogy a tábor közel ötven táborozónak adott lehetőséget, hogy közelebbről megismerjék egymás kultúráját és azon lehetőségeiket, amelyek által színesítik a nyelvet” – mondta Győri Margit, a FEMIT elnöke.

Az első napon az ismerkedésé volt a főszerep. „Enyhíteni szerettük volna a honvágyat és a családtól való elszakadás érzését, feltárva a fiatalok közti azon közös pontokat, hogy mind egy nyelvet beszélnek és ugyanazon magyar nemzet részét képezik. Felvázoltuk, hogy olyan előadásokat, programokat biztosítunk a számukra, melyeket a korosztályukhoz és az érdeklődési köreikhez mérten választottunk” – mondta Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója

A második napon a táborozók képet kaptak a civil szervezetek működéséről és az önkéntesség fogalmáról. Feszült figyelemmel hallgatták Somogyi Alfréd tanszékvezető, egyetemi tanár előadását a Kárpát-medencei identitásról, aminek a lényege, hogy a fiatalok képet kapjanak arról, hogyan lehet magyarnak maradni a Kárpát-medencében, a nemzet, a haza, az identitás komoly témáinak feldolgozásával.

Szerdán a táborozókat a KIK képviseletében Nagy Attila látta el hasznos ötletekkel a Tervezz, fotózz, filmezz okosan! című előadásában. Fogalmat kaptak a logó evolúcióról, a szimbólumok fontosságáról és megértették, hogy a képek használata nemcsak a retusáláson múlik, hanem a színvilág helyes alkalmazásán. Bevezette a fiatalokat a videótervezés alapelveibe, a kontraszt, a színegyensúly, az elrendezés és a formák rejtelmeibe. Így a fiatalok a délután folyamán már munkához is láttak: fotóztak, videóztak és azokat szerkesztették. Egy ingyenes tervezői programot töltöttek le az okostelefonjukra, amiben egyéni tervek használatával kellett egy meghívót alkotniuk. Nagy Attila felhívta a figyelmüket arra, hogy fontos az olvasható betűtípus, a tartalmi elemek és a helyesírás, valamit a logók alkalmazása a terveken.

„A magyar kultúrához és a magyar identitás megőrzéséhez hozzájárultak olyan jeles irodalmi személyiségek, akik felejthetetlen nyomot hagytak a múltban és meghatározzák a jövőnket. Így a csütörtöki napot egy történelmi napnak szántuk, amikor a diákok Madách és Petőfi kultuszával ismerkedhettek meg közelebbről” – mondta Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója. A táborozók csütörtökön Alsósztregovára utaztak, ahol a Madách-kastélyt járták be tárlatvezetéssel, majd a sírkertben keresték meg a költő sírját. Innen Losoncra utaztak, ahol a Nógrádi Múzeum és Galériában a Petőfi-emlékév keretében megtekintették a költő életét megidéző A lánglelkű költő című kiállítást, majd a csoport a Kalandos Petőfi múzeumpedagógiai foglalkozáson megtudta, hogy a költőt két losonci múzsa is megihlette. Ezt követően a múzeum munkatársainak jóvoltából városnézésen vettek részt, ahol a város történelmi épületeit, a nevezetes losonci neogótikus református templomot, a neológ zsinagógát is megnézték, mialatt elemezték a város magyarságának jelenlegi helyzetét és jövőbeni kilátásait.

A tábor összekovácsolta az egyes régiókat. Ezt látszódott a pénteki napon, amikor a hatékonyság érdekében egyedül, mégis egymást segítve dolgoztak és az egész hét képi és videós anyagainak felhasználásával videót szerkesztettek, melyben bemutatták az általuk megélt tábori hangulatot és a kirándulásokat. A tartalomgyártás során felhasználták a már megszerzett tudást a civil szervezetekről és a közösségi térben való elhelyezkedésükről. Egyedi és ötletes szórólapot és plakátot terveztek, egymástól és egymásról készült felvételeket alkalmaztak, hogy azokat a közösségi oldalak célzott használata során tudják használni. A megérdemelt pihenés sem maradt el, így délután az esztergomi bazilikában bejárták az altemplomot, a kincstárat, sőt még a kupolát is, majd az esztergomi Aquasziget élményfürdőben csobbanhattak.

Szombaton még egy utolsó előadást hallhattak Süll Tamás, PhD. lelkész, párkapcsolati tanácsadó, mentálhigiénés segítő szakembertől, aki a család fontosságáról, a fiatalok és az idősek közti kötődésről és az erős családkép kialakulásáról tartott előadást. Mindannyian várták ezt a napot, hiszen az általuk legjobbnak megítélt munkaanyagokat, videókat, szerkesztett képeket és meghívókat mutathatták be a KCSSZ vezetőségének.

kiértékelést követően Márton Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke köszönetét fejezte ki a szervezőknek, hogy színvonalas előadásokat és választékos, érdekes programokat szerveztek a fiataloknak, akik a táborból élményekkel gazdagodva térhetnek haza. „Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt ma, amikor azt láttam, hogy az öt régióból érkező fiatalok egyazon nyelvet használva, testvérként gondolnak egymásra, hiszen nyelvük mellett a kultúrájuk is azonos.” Kijelentette, hogy a lehetőségekhez mérten a tábort jövőre is megszervezik egy másik régióban.

A tábor zárórendezvénye ünnepi alkalmat biztosított, hiszen a kiértékelés után a fiatalok táncházat szerveztek, ahol hangszeres dallamok mellett szólt a nóta és folyt a tánc.

Forrás: felvidek.ma

Kép: Hideghéthy/Felvidék.ma