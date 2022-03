A debreceni Aranybikát is megnyitják a kárpátaljai menekültek előtt

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a debreceni Aranybika szabad szobáit is megnyitja a kárpátaljai menekülteknek.

A szállodát tulajdonló MCC szerdán – Orbán Balázst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát, az MCC kuratóriumi elnökét idézve – közölte, az épületben hét családot, több mint 30 MCC-s gyereket és felnőttet, szállásolnak el, a debreceni önkormányzattal szorosan együttműködve pedig további hatvan férőhelyet biztosítanak a háború elől menekülőknek.

Diákjaik adománygyűjtést kezdtek MCC-s munkatársak segítségével, más oktatási intézményekkel, szakkollégiumokkal, a Miniszterelnökséggel és egy étteremmel is együttműködve. A gyűjtéshez mind a 14 MCC-s vidéki központ és az erdélyi centrumok is csatlakoztak – írták, jelezve, hogy eddig négy tonna élelmiszert, tisztálkodási szert és egyéb szükséges tárgyi adományt gyűjtöttek, amelynek a felét már el is szállították a megfelelő helyekre. A gyűjtés folytatódik.

Az MCC felajánlja kezelésében lévő, megfelelő állapotú épületeinek szabad szálláshelyeit a kárpátaljai MCC-s diákoknak, oktatóknak és családjaiknak, valamint a debreceni városvezetéssel együttműködve a szabad kapacitás erejéig a további kárpátaljai rászorulóknak. Debrecenben, az Aranybika épületében már kilenc kárpátaljait elszállásoltak, további huszonegy érkezik a napokban, illetve budapesti és győri ingatlanjaikba is beköltözik több család, tizenhat fővel.

Megnyitották az eddig zárva tartott Danubius Hotel Hungariát Budapesten, hogy ukrajnai menekülteket fogadjon – közölte a Danubius Hotels szállodalánc szerdán az MTI-vel. Magyarország legnagyobb, 499 szobás szállodája a tervezett idei nyitás előtt fogadja a menekülteket, akiknek étkezést is biztosítanak. Kovács Balázs vezérigazgató a közlemény szerint úgy fogalmazott: a vállalat kötelességének érzi a nehéz helyzetbe jutottak megsegítését.

Forrás: MTI