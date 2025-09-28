A tenger gyümölcsei közé rejtették a cigarettát

Füstölt halak, szárított húsok és aszalt paradicsomok között bukkantak csempészett cigarettára Magyarországon szeptember 26-án.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán egy Ukrajnából Angliába tartó kisbuszt ellenőriztek, amiben a román sofőr mellett három utas utazott.

A raktérben felcímkézett küldemények is voltak – a pénzügyőrök alaposan átvizsgálták a csomagokat és a finomságok rétegei között 1870 doboz ukrán zárjegyes cigaretta került elő.

Az adózatlan dohánytermékek értéke 4,6 millió forint.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr 7 millió forint bírságra is számíthat.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal