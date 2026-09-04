Budapestre érkezett I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka

A Fanarion – Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából Magyarországra érkezett I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka – közölte az új intézmény pénteken.

A közleményben azt írták, az egyházi vezetőt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér kormányvárójában Arszeniosz Kardamakisz, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája és kísérete fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter.

A pátriárka délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadta. Hivatalos programjai szombaton a Fanarion központ átadási ünnepségével folytatódnak.

Az egyházi vezető érkezéséről és fogadásáról a patriarchátus ausztriai metropóliájának magyarországi és közép-európai exarchátusa is beszámolt a Facebook-oldalán.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Ecumenical Patriarchate

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