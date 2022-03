Beregszász és Ungvár kérésére szerveztek gyűjtést Debrecenben

Beregszász és Ungvár polgármestereinek kérésére speciális segélycsomagokat állítanak össze Debrecenben – jelezte a város polgármestere sajtótájékoztatón pénteken.

Papp László (Fidesz-KDNP) a helyi repülőtéren kialakított gyűjtőponton azt mondta, a tartós élelmiszerek, higiéniai felszerelések, elektronikai eszközök mellett elsősorban tömlőkre, szivattyúkra és víztartályokra van szükség a két városban, ahova már rendkívül nagy számban érkeztek menekültek Ukrajna keleti és déli részeiből.

A megyei kereskedelmi és iparkamara közreműködésével számos térségbeli cég ajánlott fel ilyen eszközöket, a szállítmányokat hetente több alkalommal indítják útnak – tette hozzá.

Papp László beszámolt arról is, hogy egyre több menekült érkezik Debrecenbe is, és bár túlnyomó részük tovább utazik, most a legfontosabb feladatuk, hogy a maradóknak szállást biztosítsanak.

Emlékeztetett rá, hogy a Debreceni Egyetem 200 embert tud elhelyezni a kollégiumaiban, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megnyitotta a tulajdonában lévő Aranybika szálló egy részét, az önkormányzat pedig a debreceni Povolny szakiskola tornatermét alakítja át a menekültek fogadására. Az utcáról közvetlenül is megközelíthető tornateremben hetven embert tudnak úgy elhelyezni, hogy nem zavarják az oktatást – fűzte hozzá a polgármester.

Papp László példaértékűnek nevezte azt a széleskörű összefogást, amely a helyi karitatív testület koordinálásával megvalósult Debrecenben a rászorulók megsegítésére.

Széles Diána (Fidesz-KDNP) alpolgármester, a karitatív testület társelnöke azt mondta, most a legfontosabb feladatuk átmeneti szállások kialakításával felkészülni a nagyobb menekülthullámra. Ezek berendezéséhez matracok, takarók felajánlását várják és önkéntesek segítségét kérik a folyamatosan érkező, nagy mennyiségű adományok osztályozásához, csomagolásához.

Skultéti Éva, a térségi iparkamara főtitkára jelezte: szeretetcsomagokat állítottak össze a menekülő gyerekek számára. A színes ceruzákat, kisfestőket, játékokat, édességet tartalmazó csomagokkal szeretnék némileg elviselhetőbbé tenni a nehéz napokat a kicsiknek – mondta.

