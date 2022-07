Bucsai gyermekek nyaralását biztosítja a magyar kormány

Újabb segítséget ajánlott fel Magyarország a háború sújtotta Ukrajnának. A bucsai régióban egészségház, önkormányzati hivatal, óvoda és iskola is épül magyar segítséggel. Emellett bucsai gyerekeket is vendégül látnak: a fiatalok egy hetet töltenek Magyarországon – számolt be az M1 Híradó.

A magyar kormány ingyenes üdülést ajánlott fel a háború sújtotta területen élő gyermekeknek. Bucsai gyerekek töltenek majd egy hetet Magyarországon.

„Alig várom, hogy megismerjem Magyarországot. Tudom, hogy rengeteg turisztikai látványosság vár ránk, többek között strandolás a Balatonnál. Ez egy jó alkalom arra, hogy feltöltődjünk és újult erővel küzdjünk a győzelemért”

– mondta egy ukrán gyermek.

A csapat vezetője szerint váratlan és jóleső a gesztus, amelynek eredményeként kiszakadhatnak a háború miatti nyomasztó mindennapokból.

„Vannak olyan gyerekek a csoportban, akik elvesztették a szüleiket, de valamennyiüket hatalmas stressz érte az orosz megszállás alatt. Köszönjük Magyarországnak ezt a lehetőséget, hiszen minden költséget fedeznek, amiért nagyon hálásak vagyunk”

– hangsúlyozza Natália Kravcsenkó, csoportvezető.

A bucsai régióban tett látogatásakor Magyar Levente több önkormányzat vezetőjével is találkozott. Ekkor ismertette, hogy egy nagyon fontos közfunkciót ellátó beruházást fog a magyar kormány a Magyar Ökumenikusokon keresztül ott megvalósítani, ezzel is egy kis lépést téve afelé, hogy az ottani élet visszazökkenjen a normális kerékvágásba.

A megbeszéléseket követően a külügyi tárca államtitkára bejelentette:

Magyarország egy egészségházat, önkormányzati hivatalt, óvodát és iskolát fog felépíteni a térségben, és helyi gyermekek ingyenes üdültetését ajánlotta fel Magyarországon.

Magyar Levente úgy fogalmazott: most érünk el ahhoz az időszakhoz, hogy elválik, ki az, aki tartósan és komoly, érdemleges tevékenységet végezve segíti az ukrán népet, és kik azok, akik ugyan nagy hanggal kifejezik a szolidaritásukat, de a gyakorlatban kevésbé aktívak.

Magyarország az elsők között van, amikor a gyakorlati segítségnyújtásról van szó – jelentette ki az államtitkár. Hozzátette: ezt fenn fogjuk tartani, és minden lehetséges csatornán segítjük Ukrajnát rendkívül nehéz helyzetében.

„Humanitárius tevékenységünk révén a családokat, a menekülteket, az iskolába járó gyerekeket próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy minél kevesebb megrázkódtatással és minél könnyebben vészeljék át ezt az időszakot”

– mondta Magyar Levente.

