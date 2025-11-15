Megnyílt Budapest hivatalos karácsonyi vására

Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester közösen nyitotta meg péntek délután Budapest hivatalos karácsonyi vásárát a Deák Ferenc téren – írja az MTI a Budapest Vásárcsarnokai Kft. közlése alapján.

Az ünnepi esemény részeként a Light Art Museum művészeti alkotásokat jelenített meg fényvetítéssel a Merlin Színház és a Városháza épülethomlokzatain. A jégpályát korcsolyabemutatóval nyitották meg.

A vásárban forralt borral, téli finomságokkal, street food különlegességekkel, kézműves ajándékokkal és díszekkel várják az érdeklődőket.

A látogatók a helyszínen kerámia és karácsonyi dísztárgyakkal, kézzel készített bőr termékekkel, alpakka és természetes anyagokból készült kézműves ékszerekkel, szárított virágfüzérből készített ajándéktárgyakkal, karácsonyi díszekkel és mécsestartókkal, valamint egyedi poszterekkel, ékszerekkel, marcipánfigurákkal és különleges csokoládédesszertekkel is találkozhatnak.

A 2026. január 31-ig működő vásárban több kézműves, egyedi ékszerkészítő, iparművész és kereskedő mutatkozik be.

A tájékoztatás szerint az adventi hétvégéken a gyertyagyújtás mellett élő zenével lehet hangolódni az ünnepekre.

A vásár gasztronómiai kínálatában a forralt bor, a faszénen sült, eredeti recept szerinti kürtőskalács, valamint a hagyományos karácsonyi ételek mellett levesek és minősített mézkülönlegességek is szerepelnek.

Forrás: MTI

Nyitókép: enbudapestem.hu/Merész Márton