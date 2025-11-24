Csaknem 4400-an érkeztek Ukrajnából vasárnap Magyarországra

Az ukrán-magyar határszakaszon 4380 ember lépett be Magyarországra vasárnap – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t hétfőn.

A beléptetettek közül a rendőrség 11 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.