Egy héttel meghosszabbították a jelentkezési határidőt A Dal 2026-ba

Egy héttel meghosszabbította a közmédia a jelentkezési határidőt A Dal 2026-ba. A jelentkezőknek november 29., szombatig van idejük nevezni a legújabb magyar dalokat. A showműsor garantált elődöntős helyet és határon átnyúló ismertséget ígér az élő show-ba kiválasztott harminc produkció előadójának.

Jövőre ismét a Kárpát-medence zenei újdonságaié a főszerep a Dunán. A zenészeknek további egy hétig kínál lehetőséget a közmédia a határon innen és túlról érkező pályázatok benyújtására. A Dal 2026-ba bármely könnyűzenei műfajú szerzemény nevezhető. Csak olyan dallal lehet jelentkezni, amely még nem, vagy legkorábban 2025. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve eddig az időpontig nem hangzott még el nyilvános előadásban sem. A nemzeti dalválasztóra 2:30–3:30 perc terjedelmű, kizárólag magyar nyelvű dal küldhető be 2025. november 29., szombat 22 óráig az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu oldalon keresztül. A hivatalos felületen további részletes információk találhatók.

Az új évad 30 versenydala az élő show bemutatkozó fordulójából automatikusan továbbjut az elődöntőbe és más, az eredetitől eltérő zenei stílusban is bizonyít. Az átdolgozásokban a zenei élet ismert és elismert zenészei, a „mesterek” segítik a fellépőket. A döntő mezőnyét a zsűripontok mellett a nézői szavazatok nagyban alakítják. A műsor újdonságaként az ítészek az aranygombbal biztosíthatják egy-egy ígéretes dal helyét a végső megmérettetésben. A finálé tíz produkciója a világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretével hangzik el.

A zenei pályán most induló vagy nemrég indult előadók egy heteken át tartó főműsoridős televíziós verseny színpadán varázsolhatják el a közönséget, a már befutott előadók pedig tovább növelhetik ismertségüket. A televíziós produkcióként bemutatkozó dalok bekerülnek a Petőfi Rádió zenei kínálatába is.