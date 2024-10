Egyre sósabb a Balaton vize, vajon tényleg magyar tenger lesz?

Fokozatosan növekszik a sótartalma, így pedig várhatóan az élővilága is változni fog.

Ha a jelenlegi tendencia nem változik, akár teljesen átalakulhat Magyarország legnagyobb tavának ökoszisztémiája – hangúlyozza a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

A mért adatokból egyértelműen kiderül, hogy a Balaton egészen az 1980-as évek elejéig édesvizű tó volt, de ma már édes-sós átmeneti vízű.

Az édesvizek sótartalmának növekedése világjelenség, ennek elsődleges kiváltó oka a bányászat, a kőolaj- és gázkitermelés, az utak sózása és a műtrágyahasználat. Ezen kívül az urbanizáció, a kommunális és ipari szennyvízkibocsátás, a beépített terület növekedése is rendkívüli módon megváltoztatja a vizek összetételét. Ezt pedig a klímaváltozás (kevesebb a csapadék, mint amennyi víz elpárolog a tóból) hatásai is tovább erősítenek. A Balaton esetében kimutatták, hogy a beépített terület részaránya az 1927-es 1,6 százalékos értékről napjainkra 6 százalékra nőtt, ez is nagyban hozzájárult a sótartalom növekedéséhez.

Amennyiben a sótartalom növekedésének tendenciája nem változik, az a tavi élővilág jelentős megváltozását okozhatja.

