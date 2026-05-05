Háború: 32 éves védő esett el a fronton
Szomorú hírt közölt a Dombói kistérség a Facebook-oldalán. A csatatéren vesztette életét Sztepan Hrican.
A katona Tarackraszna (Kraszna) lakosa volt.
Sztepan Hrican 2024 februárjában önként jelentkezett az Ukrán Fegyveres Erők soraiba. Az A0284-es egységnél teljesített katonai szolgálatot.
A katonát évekig eltűntként tartották számon, de nemrég megerősítették, hogy 2024. április 16-án, harci küldetés teljesítése közben életét vesztette.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.