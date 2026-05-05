Halálos tűzeset az Ungvári járásban

Tragikus kimenetelű tűzeset történt az ungvári járási Kapuszögön (Korocseve) május 4-én – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ közleménye szerint a tűzoltókat hétfő délelőtt 11 óra körül értesítették egy lakóépületben keletkezett tűzről. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a lángok már ellepték a ház tetejét, és átterjedtek a közelben található nyári konyhára is.

A ház bejárati ajtajának közelében egy 50 éves férfi holttestére bukkantak.

A 80 négyzetméteren pusztító lángok megrongálták a ház tetőszerkezetét és nappaliját.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét szakértők vizsgálják.

