Berobbant a nyári hőség: így vészelje át gond nélkül

A szervezetünket jelentősen megterhelheti a gyors felmelegedés, ami különösen a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegséggel élőkre lehet rossz hatással.

Beköszöntött a korai nyár, és a nap legforróbb óráiban a hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Ez azért jelenthet gondot, mert a szervezetünk még nem szokott hozzá ehhez a hőséghez.

A több fokos melegedés miatt az időjárásváltozásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. A többi között:

fejfájás,

teljesítőképesség-csökkenés,

vérnyomásváltozás,

sőt akár ingerlékenység is jelentkezhet.

Bár a hirtelen jött felmelegedés az egészséges felnőtteket is megviselheti, különösen veszélyes lehet a krónikus betegekre, az idősekre és a gyerekekre, rájuk tehát fokozottabban figyelni kell.

Így vészelje át anélkül, hogy megviselje

Ezekben a napokban mindenképp

öltözködjön rétegesen, hiszen reggelenként még hűvösebb az idő!

A déli órákat lehetőleg töltsön hűvösebb, árnyékos helyen, vagy ha ez nem megoldható, 11 és 15 óra között akkor se töltsön 10-15 percnél több időt a napon! Ha mégis ennél hosszabb ideig tartózkodik a szabadban, használjon a bőrtípusodnak megfelelő fényvédőkrémet, és viseljen kalapot, napszemüveget!

Igyon elegendő folyadékot! Különösen ügyelenj a csecsemők és kisgyermekek megfelelő hidratáltságára, gyakran kínálja őket folyadékkal!

Forrás: hazipatika.com