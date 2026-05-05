Berobbant a nyári hőség: így vészelje át gond nélkül

A szervezetünket jelentősen megterhelheti a gyors felmelegedés, ami különösen a gyerekekre, az idősekre és a krónikus betegséggel élőkre lehet rossz hatással.

Beköszöntött a korai nyár, és a nap legforróbb óráiban a hőmérséklet megközelíti a 30 fokot. Ez azért jelenthet gondot, mert a szervezetünk még nem szokott hozzá ehhez a hőséghez.

A több fokos melegedés miatt az időjárásváltozásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. A többi között:

  • fejfájás,
  • teljesítőképesség-csökkenés, 
  • vérnyomásváltozás, 
  • sőt akár ingerlékenység is jelentkezhet.

Bár a hirtelen jött felmelegedés az egészséges felnőtteket is megviselheti, különösen veszélyes lehet a krónikus betegekre, az idősekre és a gyerekekre, rájuk tehát fokozottabban figyelni kell. 

Így vészelje át anélkül, hogy megviselje

Ezekben a napokban mindenképp

  • öltözködjön rétegesen, hiszen reggelenként még hűvösebb az idő!
  • A déli órákat lehetőleg töltsön hűvösebb, árnyékos helyen, vagy ha ez nem megoldható, 11 és 15 óra között akkor se töltsön 10-15 percnél több időt a napon! Ha mégis ennél hosszabb ideig tartózkodik a szabadban, használjon a bőrtípusodnak megfelelő fényvédőkrémet, és viseljen kalapot, napszemüveget! 
  • Igyon elegendő folyadékot! Különösen ügyelenj a csecsemők és kisgyermekek megfelelő hidratáltságára, gyakran kínálja őket folyadékkal!

Forrás: hazipatika.com