Elhunyt Fehér Béla író

Életének 77. évében elhunyt Fehér Béla Prima Primissima díjas író, akit az olvasók leginkább Kossuthkifli című regényéről ismerhetnek.

Haláláról családja adott hírt.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fehér Béla életének 77. évében, 2026. március 1-én, szerettei körében, békében távozott közülünk. Az űr, melyet maga után hagyott, betölthetetlen. Bízunk benne, hogy mindazok, akik tisztelték munkásságát vagy ismerték őt, ugyanazzal a végtelen szeretettel és tisztelettel őrzik majd emlékét, amellyel mi gondolunk rá”

– írták szerettei.

Fehér Béla korábban a Magyar Nemzet állandó tárcaírója volt. Emellett olyan regények fűződnek a nevéhez, mint a Zöldvendéglő, a Törökméz, a Filkó, a Romfürdő regénytrilógia, a Jelenetek egy vakondűző életéből és a Kossuthkifli. Utóbbiból Rudolf Péter rendezésében televíziós sorozat is készült.

A Hévíz Irodalmi Díjjal, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével és a Márai Sándor-díjjal kitüntetett írót a Magyar Nemzet saját halottjának tekinti.

Kárpátalja.ma

A Kultúra.hu nyomán

Nyitókép: Facebook/Fehér Béla

