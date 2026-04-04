Gereblyével verte agyon ismerősét egy férfi Ökörmezőn

A huszti járási rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy 47 éves pereszlői (Priszlip) férfit, aki a gyanú szerint részegen megölte ismerősét. Az áldozat egy 52 éves ökörmezői lakos, akit a saját házában vertek agyon április 3-án – áll a rendőrség .

A nyomozás jelen állása szerint a két férfi együtt fogyasztott alkoholt, majd összeszólalkoztak. Vitájuk verekedéssé fajult, minek során a támadó egy keze ügyébe került gereblyével legalább tízszer lesújtott vendéglátójára, majd ököllel is verte. Az áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Az előzetes letartóztatásba helyezett férfi büntetett előéletű, korábban is ült már börtönben halált okozó testi sértés miatt. A támadó ellen, akit szándékos emberöléssel gyanúsítanak, a Huszti Járási Ügyészség emelt vádat.

Kárpátalja.ma