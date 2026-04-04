Közel 40 millió dolláros támogatást kap Ukrajna Kanadától
Kanada új Ukrajnának szánt humanitárius segélycsomagot jelentett be több mint 50 millió kanadai dollár (körülbelül 39 millió USD) értékben.
Az 51,1 millió dollár elkülönítéséről a kanadai külügyminisztérium számolt be. Randeep Sarai államtitkár szavai szerint az összeg a sürgős humanitárius kihívások leküzdését, valamint a hosszú távú helyreállítási és reformfolyamatokat is segíti.
A finanszírozást valószínűleg az Ukrajnában tevékenykedő, bevált nemzetközi partnereken keresztül folyósítják. A támogatás elsősorban a sürgősségi orvosi ellátást, a menedékhelyek felszerelését, az ivóvízhez, élelmiszerhez és megfelelő higiéniai körülményekhez való hozzájutást hivatott segíteni.
A támogatás egy részét emellett az ukrán állami intézményrendszer erősítésére fordítanák. Ezzel a közszolgáltatások fejlesztését, a veteránok támogatását és a közigazgatás európai integrációját célozzák.
A kanadai külügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés a kormányzati szervek hatékonyságának növelésében is segít, különösen tekintettel a reformok végrehajtására, a gazdaságélénkítő kezdeményezésekre, valamint a hatóságok átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítására.
Forrás: apostrophe.ua
Nyitókép: UNIAN
