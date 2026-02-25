A kanadai kormány jelentős katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajnának

A teljes körű háború negyedik évfordulóján a kanadai kormány Ukrajnának szánt jelentős katonai segélycsomagot jelentett be – jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség David J. McGuinty kanadai védelmi miniszter közlésére hivatkozva.

Eszerint az Operation UNIFIER elnevezésű kanadai misszió az ukrán katonák kiképzésére és felkészítésére 2029-ig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a kanadai hadsereg számára, hogy bővítsék a képzési programokat és erősítsék az ukrán katonák támogatását.

A képzések folytatása mellett Kanada kétmilliárd dollárt különít el Ukrajna területi védelmére 2026-2027-ben.

A Naftohaz ukrán állami gázvállalat arról tájékoztatott, hogy két napja megszakítás nélkül támadják a gáztározókat és a termelőkapacitásokat Harkiv és Csernihiv régiókban. „Az ellenség körülbelül 60 csapásmérő drónt vetett be. A létesítményekben súlyos károk keletkeztek. Amint a biztonsági helyzet megengedi, a cég szakemberei a katasztrófavédelmi szolgálat egységeivel együtt felmérik a károkat, és megkezdik felszámolásukat” – tette hozzá Szerhij Koreckij, a Naftohaz igazgatóságának elnöke.

Forrás: MTI