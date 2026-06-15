Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről
A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának május 27-én kelt, 145. számú határozata alapján társadalmi egyeztetést indítanak a Beregszász kistérségében működő egyes általános középfokú oktatási intézmények átszervezéséről, azok típusának módosítása (fokozatcsökkentése) révén.
Az egyeztetés célja az intézkedés indokainak – elsősorban a tanulólétszám csökkenésének, valamint a hatékony és fenntartható intézményhálózat kialakításának szükségességének – megvitatása a lakosság bevonásával.
Az átszervezés az alábbi intézményeket érinti:
- Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium
- Oroszi Gimnázium
- Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium
- Halábori Gimnázium
A társadalmi egyeztetés június 1. és július 1. között zajlik.
Ennek keretében lakossági fórumokat is tartanak:
- június 17-én 10:00 órakor (k.e.i.) – Oroszi Gimnázium
- június 17-én 12:00 órakor (k.e.i.) – Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium
- június 18-án 9:00 órakor (k.e.i.) – Halábori Gimnázium
- június 19-én 9:00 órakor (k.e.i.) – Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium
A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya arra kéri a települések lakosait, a szülőket, a pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, és osszák meg véleményüket, javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban.
Írásos és elektronikus észrevételeket a társadalmi egyeztetés teljes időtartama alatt lehet benyújtani a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztályához (90202 Beregszász, Bohdan Hmelnickij utca 9.), illetve az [email protected] e-mail címen.
A beadványokban kérik feltüntetni a név, lakcím és elérhetőségek megadását a kapcsolattartás érdekében.