Társadalmi egyeztetés indul a Beregszászi kistérség több középfokú oktatási intézményének átszervezéséről

A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának május 27-én kelt, 145. számú határozata alapján társadalmi egyeztetést indítanak a Beregszász kistérségében működő egyes általános középfokú oktatási intézmények átszervezéséről, azok típusának módosítása (fokozatcsökkentése) révén.

Az egyeztetés célja az intézkedés indokainak – elsősorban a tanulólétszám csökkenésének, valamint a hatékony és fenntartható intézményhálózat kialakításának szükségességének – megvitatása a lakosság bevonásával.

Az átszervezés az alábbi intézményeket érinti:

Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium

Oroszi Gimnázium

Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium

Halábori Gimnázium



A társadalmi egyeztetés június 1. és július 1. között zajlik.

Ennek keretében lakossági fórumokat is tartanak:

június 17-én 10:00 órakor (k.e.i.) – Oroszi Gimnázium

június 17-én 12:00 órakor (k.e.i.) – Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium

június 18-án 9:00 órakor (k.e.i.) – Halábori Gimnázium

június 19-én 9:00 órakor (k.e.i.) – Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium

A arra kéri a települések lakosait, a szülőket, a pedagógusokat és minden érintettet, hogy vegyenek részt a fórumokon, és osszák meg véleményüket, javaslataikat az intézmények jövőjével kapcsolatban.

Írásos és elektronikus észrevételeket a társadalmi egyeztetés teljes időtartama alatt lehet benyújtani a (90202 Beregszász, Bohdan Hmelnickij utca 9.), illetve az [email protected] e-mail címen.

A beadványokban kérik feltüntetni a név, lakcím és elérhetőségek megadását a kapcsolattartás érdekében.

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