Viharjelzés van érvényben megyénkben

Zivatarokra és viharos szélre figyelmeztetnek Kárpátalja nyugati részén és Ungváron hétfő délután, valamint az esti órákban – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Az előrejelzések szerint a következő órákban, valamint este több helyen zivatarok alakulhatnak ki. A viharokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti, rövid idő alatt akár 15–29 milliméter eső is hullhat.

A meteorológusok emellett viharos széllökésekre is figyelmeztetnek, amelyek elérhetik a 15–20 m/s sebességet.

A megyében elsőfokú, sárga szintű meteorológiai riasztás van érvényben.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék a fák, illetve instabil szerkezetek közvetlen közelét a zivatarok idején.

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