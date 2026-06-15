Kettős gyilkosság Kárpátalján

Kettős gyilkosság és emberölési kísérlet miatt indított nyomozást a rendőrség a Munkácsi járásban található Klacsanó (Kljacsanovo) községben – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata június 15-én.

A nyomozás eddigi adatai szerint egy 46 éves helyi férfi és 72 éves édesapja között hétfő reggel konfliktus alakult ki, amely tettlegességig fajult. A gyanúsított a vád szerint többször fejbe ütötte apját egy kalapáccsal, súlyos sérüléseket okozva neki.

A segélykiáltásokra két szomszéd, egy 48 éves férfi és egy 77 éves nő sietett a helyszínre, hogy megakadályozza a további bántalmazást. A támadó azonban őket is megtámadta. A két sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A súlyosan sérült idős férfit kórházba szállították, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A rendőrök a feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták és őrizetbe vették.

A hatóságok az ügyet két vagy több személy sérelmére elkövetett szándékos emberölésként, valamint emberölési kísérletként vizsgálják. A nyomozás a Munkácsi Kerületi Ügyészség felügyelete mellett folytatódik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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