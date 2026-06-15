Tüntetés volt Ungváron a bevándorlók ellen

Vasárnap, június 14-én Ungváron, a Színház téren néhány tucat ember gyűlt össze, hogy a bevándorlás ellen tiltakozzon. A résztvevők transzparensekkel jelentek meg, amelyeken többek között bevándorlásellenes feliratok voltak olvashatók.

A helyszínen készült fotók szerint az akcióban a Kárpáti Szics szervezet aktivistái is részt vettek. Az egyik legnagyobb kifeszített molinón angol nyelvű üzenet szerepelt: „Immigrants not welcome but beautiful girls can stay”, ami annyit jelent: „A bevándorlók nem kívánatosak, de a szép lányok maradhatnak.”

Az Ungvári Városi Tanács közlése szerint a rendezvény megtartásáról nem érkezett hivatalos bejelentés az illetékes hatóságokhoz. A rendőrség pedig arról tájékoztatott, hogy az eseményről a közösségi médián keresztül szereztek tudomást, és a résztvevők ellen közigazgatási eljárás nem indult.

Az eset kapcsán hivatalos szervek egyelőre nem adtak ki további közleményt.

A nyomán.

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