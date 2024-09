Élőben közvetíti a 17. Nemzeti Vágtát a közmédia

Számos újdonsággal készül a Nemzeti Vágta október 4–6. között Szilvásváradon. Kelet-Közép-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének valamennyi hétvégi futama és programja élőben követhető az m4sport.hu-n és a Médiaklikk.hu oldalon. A döntő futamokat élőben közvetíti vasárnap 15 órától a Duna.

A háromnapossá bővült lovasünnepet idén is Közép-Európa egyik legmodernebb lovas létesítményében, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartják. Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta és a Magyar Lovassport Szövetség elnöke az ünnepélyes sorsoláson kiemelte, hogy idén több újítás is várható az eseményen.

„A legnagyobb újdonság, hogy most először nem két-, hanem háromnapos a lovasünnep. A Nemzeti Vágta nulladik napján, pénteken a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyen nyolc ország lovas rendőrei mérik össze tudásukat.”

Hozzátette, hogy a 18 év alattiak 2024-ben már két korosztályban indulhatnak: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, az idén először versenyző 14–17 évesek pedig a Kishuszár Vágtán mérethetik meg magukat. Előbbin 16, míg utóbbin 24 fiatal versenyez. A 18 év felettiek a Nemzeti Vágtán mérik össze tudásukat, az elődöntőkben 60 felnőtt lovas indul.

Pénteken a Nemzetközi Rendőr Lovasversennyel veszi kezdetét a 17. Nemzeti Vágta, szombaton előfutamokat, kocsitoló versenyt és méneshajtást láthatnak, valamint fellépnek a Győri Ördöglovasok.

Vasárnap a nemzetközi résztvevők a hagyományos Nemzetközi Futamban is összemérik erejüket, amely így idén a Nemzetközi Lovas Díszegységek futama lesz, az Angol Királyi Testőrség és a Bahreini Királyság csatlakozásával. A zárónapon a 200 gyermek oktatását végző lovasiskola, a HaZám Egyesület gyermeklovasai tartanak bemutatót, jelen lesz a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület 30 tagja is, mindemellett 1848–49-es csatajelenet, puszta ötös, csikósbemutató, történelmi lovasfelvonulás és méneshajtás is várja az érdeklődőket.

A futamokat és kísérőprogramokat élőben közvetíti az m4sport.hu és a Médiaklikk.hu. A Nemzeti Vágtát vasárnap 15 órától a Duna is élőben sugározza. Az esemény műsorvezetői: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre.

Forrás: hirado.hu

Budapest, 2021. október 3. A későbbi győztes Szabó Nikolett, Szabadka lovasa Pipacs nevű lován a 14. Nemzeti Vágta döntőjében a Hősök terén 2021. október 3-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)