Debrecenben bukkant fel egy eltűnt osztrák tinédzser

Ausztriából elszökött fiúra találtak rá a rendőrök szombat hajnalban Debrecenben – írja az MTI a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

A járőrök Debrecenben láttak el szolgálatot, amikor hajnalban egy fiúra lettek figyelmesek a belvárosban. Kiderült, hogy a kamasz Ausztriából szökött el, és már körözték az osztrák hatóságok. Elmondása szerint családi viták miatt indult útnak, vonattal érkezett Debrecenbe.

A rendőrök biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a debreceni rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció/cbc.ca