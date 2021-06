Fegyvert találtak egy ukrán férfinál Záhonyban

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) munkatársai fegyvert találtak Záhonyban egy busz utasának kabátzsebében.

Az ukrán férfi egy autóbusz utasaként akart az országba lépni, ahol a pénzügyőröknek azt nyilatkozta, hogy két doboz cigaretta van nála. Az utasok csomagjait a NAV munkatársai átvizsgálták, és a férfi hátizsákjában egy doboz gumilövedékes lőszert találtak. Ezután a férfi ruházatát is átkutatták, ahol megtalálták a lövedékekhez passzoló Fort 12 P típusú önvédelmi fegyvert, aminek a tárából további 9 mm-es lőszer került elő. Az utas a fegyvert és a lőszereket is a magáénak vallotta. Bemutatta az ukrán fegyvertartási engedélyét is, és elmondta, hogy a fegyvert Olaszországba szállítaná, de nem tudta, hogy csak külön engedéllyel lehet Magyarországon átszállítani.

A pénzügyőrök a fegyvert és a lőszereket átadták a rendőrségnek.

Forrás: nav.gov.hu