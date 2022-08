Hét ukrán márka is bemutatkozik a Budapest Central European Fashion Weeken

Több mint harminc magyar és régiós divatipari márka tavaszi-nyári kollekciója mutatkozik be a 10. Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW), amely augusztus 29. és szeptember 4. között harminc kiegészítő programmal is várja az érdeklődőket.

A jubileumi, immár tizedik BCEFW megrendezésével a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szeretné erősíteni Budapest régiós divatipari főváros szerepét – mondta el a rendezvény csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján az MDDÜ vezérigazgatója.

Jakab Zsófia hangsúlyozta, hogy a kreatívipar, ezen belül a divat- és designipar jelentősége folymatosan erősödik a magyar gazdaságban, miközben a divatipari márkák hozzájárulnak az országimázs formálásához, erősítik a kulturális identitást.

Mint hozzátette, a BCEFW a jelenlegi háborús helyzetben kiemelt figyelmet fordít az ukrán divattervezőkre, a Ukrainian Fashion Weekkel együttműködésben.

Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ vezérigazgató-helyettese felidézte, hogy a BCEFW eddigi kilenc szezonjában összesen 179 catwalk show-t és 163 kísérőrendezvényt tartottak meg, ezeken 130 magyar és régiós tervező mutakozhatott be több mint 18 ezres közönség előtt.

A divahéten immár megszokott vendégek a legrangosabb divatmagazinok szerkesztői, nemzetközi forgalmazók, stylistok, designerek és influenszerek, de jelentős a BCEFW közösségimédia-jelenléte is: az utóbbi két szezonban a Tik Tokon 1,5 millióan, az Instagramon pedig 13,5 millióan követték a rendezvényt – jegyezte meg.

Forintos-Szűcs Anita elmondása szerint a Budapest Central European Fashion Weeket tudatosan a nagy nemzetközi divathetek előtt rendezik meg. Idén a BCEFW hétvégi divatbemutatóinak a Szépművészeti Múzeum ad otthont, ahol 15 magyar, 2 lengyel és 7 ukrán márka mutatkozik be catwalk show-kkal, és további 7 magyar kiállító termékei is megismerhetők lesznek.

A közönséget már a hét elejétől 30 kiegészítő program várja városszerte, a külföldi divatáruházak beszerzőinek pedig deidkált showroomot is berendeznek – számolt be a részletekről Forintos-Szűcs Anita.

Forrás: MTI