Ismét Magyarországra érkezik a Recirquel

Újra láthatók a Recirquel előadásai Magyarországon: a társulat legújabb produkciójával, a Solus Amorral nyit újra a Müpa Fesztivál Színháza június 25-én.

A Recirquel előadásaival nyitja meg újra kapuit a nézők előtt a Müpa Fesztivál Színháza mintegy féléves szünet után – olvasható a társulat MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, június 25. és július 4. között összesen kilenc alkalommal tűzik műsorra a társulat produkcióit: a hitről és a szeretetről, a természetről és az univerzumról szóló Solus Amort, valamint az ember és az anyaföld kapcsolatát kutató My Landet. A kortárs táncot a cirkuszművészettel egyesítő, Vági Bence rendezte cirque danse előadásokra már kaphatók a jegyek – emelik ki a közleményben.

A Recirquel legújabb produkciója, a Solus Amor, amelyet mindössze néhány alkalommal láthatott a magyar közönség, tavaly ősszel debütált. Most, a produkció májusi nemzetközi premierjét követően Magyarországon is újra színpadra állítják a Vági Bence rendezte előadást.

A Müpa nyári programjainak sorában nemcsak a Solus Amort, hanem a My Land című előadást is újra láthatja a közönség. Mindkét előadás annak a Vági Bence rendezte trilógiának a része, amely az emberi lét különféle dimenzióit kutatja. Az előadásokat a közös vezérmotívumon túl még szorosabban köti össze a társulat sokéves alkotói-művészeti folyamata során megteremtett műfaj, a cirkuszművészetet a modern tánccal ötvöző cirque danse.

A Solus Amor című előadásban az újcirkusz, a klasszikus és a modern tánc egyesül. Miközben az akrobatika a káprázatot és az ámulatba ejtést szolgálja, a tánc lehetőséget ad az önkifejezésre, a finomabb jelentésárnyalatok közvetítésére és a történetmesélésre. A Solus Amor nem egy történetet mond el, hanem többféle közelítésben azt vizsgálja, mennyire fontos az ember számára a bolygónkon jelen lévő szeretet.

A 2018-ban bemutatott My Land az emberiség gyökereit kutatva, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba. Az előadás a műfajok közti határokat lebontva egyszerre idézi a kortárs tánctársulatokra jellemző technikai tudást és látványt, valamint a kelet-európai artistaművészet energiáit. Vági Bence hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót. Az előadás során a művészek földdel borított színpadról emelkednek fel, középpontba állítva kapcsolatukat saját szülőföldjükkel. A My Land a társulat egyik legsikeresebb produkciója, amely bemutatója óta számos országban és színházban megfordult teltházas előadásokkal, Európa rangos művészeti fesztiváljain ismerték el.

Forrás: MTI