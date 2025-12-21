Egész napos műsorfolyammal zárul a jótékonysági kampány

Egész napos műsorfolyammal zárul december 21-én a Jónak lenni jó!, a közmédia jótékonysági kampánya, amellyel idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatják a KEGYES, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványon keresztül.

Az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. A felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon. Licitálni a +36 1 759 50 50-es telefonszámon lehet vasárnap 22 óráig.

Idén számos felajánlást tettek művészek, sportolók, de licitálni lehet Orbán Viktor miniszterelnök dedikált pulóverére, Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok felajánlására, vagy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által felajánlott, a vadonban már kipusztult Prezwalski-ló örökbefogadásra is. Sok más mellett Arnold Schwarzenegger dedikált dzsekije is elvihető, vagy az Oscar-díjas A légy című animációs film egy rajzolt kockája és egy egyedi Herendi porcelándísz is.

Forrás: MTI