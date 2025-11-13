Jövő tavasztól látogatható a Citadella

2026 tavaszán nyílik meg a nagyközönség számára a Citadella, amely újonnan kialakított belső terekkel, kilátóteraszokkal, parkkal és impozáns történelmi kiállítással várja az érdeklődőket – közölte sajtóközleményében a Várkapitányság.

Az erődfalon belül egy 6 ezer négyzetméteres, új közparkot alakítanak ki, amely funkcionalitásában a környezettudatosságra és önfenntartásra törekszik, szem előtt tartva a természeti értékek megőrzését. A Citadella közvetlen környezetében található zöldfelület az eddigi másfélszeresére, 20 ezer négyzetméterre bővül, ahol különleges növényritkaságok kapnak helyet.

A munkálatok során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a múlt örökségének megőrzésére, miközben a 21. század legmodernebb technológiai megoldásai is teret kapnak. A nyugati ágyútoronyban „Szabadság Bástyája” címmel egy 1.700 négyzetméteres, több szintes kiállítás várja majd a látogatókat, amely a magyar szabadságért folytatott küzdelmeknek állít méltó emléket. A modern kiállítási élményt egyedi építészeti megoldások teszik még különlegesebbé, úgy, mint az üvegszerkezetű gyalogoshíd, a belső udvarban kialakított mesterséges vízfelület és az örökláng. A látogatók kényelmét modern felvonó, akadálymentes bejáratok és közösségi helyiségek segítik, a szolgáltatások tárházát vendéglátóhely és ajándékbolt színesíti. Az esti órákban megújult díszkivilágítás emeli majd ki a Citadella és a Szabadság-szobor városképi jelentőségét.

A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végzi.

A rekonstrukció utolsó szakaszát és további részleteket, érdekességeket a Citadella most induló, hivatalos közösségi média-oldalán követhetik az érdeklődők: https://www.facebook.com/citadella.aszabadsagbastyaja

