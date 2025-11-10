Kárpátaljai Adventvárót szerveznek Budapesten
Kárpátaljai Adventvárót szervez Budapesten a Hóvár Egyesület a Kárpátaljai Szövetséggel és a Kárpátaljai Ifjúsági Szervezettel (KRISZ) együttműködve.
Az ingyenes esemény regisztrációhoz kötött, amely IDE KATTINTVA érhető el.
Az esemény november 29-én, 16.30-tól kezdődik a Városligeti fasor 44. szám alatt.
Az érdeklődők a téli ünnepkörhöz kapcsolódva kézműves műhelyeken készíthetnek karácsonyi asztali dekort, adventi koszorút és gyertyát, továbbá díszíthetnek mézeskalácsot is. Az elkészült tárgyak hazavihetőek, de fel lehet ajánlani a KRISZ-nek, akik Kárpátaljára juttatják el idős embereknek, jótékony céllal. Emellett forralt bor és forró csokoládé várja az érkezőket. Mindent a szervezők állnak.
„Az esemény célja, hogy közös készülődéssel és értékteremtő tevékenységgel indítsuk az advent időszakát”
– írták a szervezők.
A program Facebook-eseménye ITT tekinthető meg.