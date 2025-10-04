Kárpátaljai szüreti bált szervezett a nemrég alakult Hóvár Egyesület október 3-án Budapesten, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumában.

Régi kárpátaljai hagyomány a szüret és az őszi betakarítás megünneplése. A Hóvár Egyesület a hagyományápoláson túl azzal a céllal hívta életre a mulatságot, hogy összekösse a kárpátaljaiakat, egy estére mindenki kicsit odahaza érezhesse magát.

Az estet Linc Annamária, az egyesület elnökségi tagja nyitotta meg.

„Úgy gondoljuk, hogy ebben a nehézkes és elszakított helyzetben fontos az, hogy közösségben legyünk, és azokat a hagyományokat, amelyeket elődeinktől kaptunk, azt mi továbbvigyük, ápoljuk, és a későbbiekben tovább is adjuk”

– húzta alá.

Az alulról szerveződő Hóvár Egyesület politikától mentesen tevékenykedik, fő céljuk programjaikkal megszólítani és összekötni a hazájuktól elszakadt kárpátaljaiakat.

Nincs szüreti bál bor és vigadalom nélkül

A megnyitó után a nagy hagyományú ELTE Néptáncegyüttes előadásában láthattak a résztvevők egy összeállítást. Az együttes fő célja között szerepel a Kárpát-medence autentikus néphagyományainak kutatása és népszerűsítése, valamint a néptánc által építeni a közösséget. Az előadást a Bakos Zenekar kísérte.

Az est folyamán lehetőség nyílt bor és hazai gyümölcsök fogyasztására, a Bakos Zenekarnak és Dancs Emese néptáncoktatónak (Debreceni Népi Együttes) köszönhetően táncházon. A gyümölcsöket Himinec Nándor és felesége, Himinecné Ködöböcz Erika ajánlotta fel, amelyeket meg is lehetett vásárolni, ezzel is támogatva a szervezők munkásságát.

A bál második felében hajnalig tartó mulatságon a felvidéki DJ Inorganic szolgáltatta a talpalávalót.

Bál, verseny és vásár

Már a rendezvény elején meghirdették a fotó- és videóversenyt, amelyen a versenyzők a programon készült képeikkel nevezhettek be úgy, hogy a közösségi médiában megosztották és megjelölték a szervezőket. A legtöbb reakciót kapott felvételt ajándékkal díjazták.

A szüreti kosárvásáron értékes szüreti kosarak találtak gazdára, amelyhez licit útján juthattak hozzá. A három kosárba tipikus kárpátaljai finomságok kerültek. A befolyt összeggel – mint ahogy a kihelyezett becsületkassza bevételével – az egyesület működését támogatták a gáláns felajánlók.

Egy este Kárpátalja

A szervezők választása nem véletlenül esett a Bakos Zenekarra. Tagjai kárpátaljai fiatalok, akik tanulmányaik folyamán barátkoztak össze Nyíregyházán. A mulatságon Biró Attila (hegedű), Gyurkó Ádám (nagybőgő) és Kovács Tamás (brácsa) mellett Gyurkó Abigél (ének) lépett fel.

A Hóvár Egyesületnek sikerült feleleveníteni a kárpátaljai hagyományokat, és jó hangulatú, feledhetetlen estét szervezniük.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma