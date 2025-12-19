Fiatal kea papagáj érkezett a Szegedi Vadasparkba

Egy fiatal kea (Nestor notabilis) tojó érkezett a Szegedi Vadasparkba, a ritka papagájfajt a kötelező karanténidőszak után már a látogatók is megfigyelhetik a röpdéjében – közölte közösségi oldalán az állatkert pénteken.

A tavalyi kelésű tojó Varsóból érkezett Szegedre, a kötelező karanténidőszak leteltével megszokta a röpdéjét, melyet egy idősebb, szintén nőstény egyeddel oszt meg.

A ritka papagájfajt az európai fajmentő tenyészprogram (EEP) keretében tartják Szegeden.

A 40-50 centiméter testhosszú, egyméteres szárnyfesztávolságú, 800-900 gramm körüli testtömegű madár Új-Zéland hűvös, déli területén őshonos. A faj létszáma egyre csökken, ma már mindössze 3300 egyede él vadon a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint. Miután egyes egyedei a birkákat is megtámadták, hogy a bőrük alatti zsírrétegből csipegessenek, nagyon rossz hírük kelt a farmerek körében, ezért irtották őket. Emellett a szigetre behurcolt fajok és betegségeik is nagy pusztítást végeztek körükben.

A maori elnevezésük alapján világszerte keaként ismert madarak rendkívül intelligensek, magas értelmi képességük pedig nagy fokú kreativitással is párosul. Nappal aktívak, főként gyökerekkel, levelekkel, bogyókkal, nektárral, és rovarokkal táplálkoznak, de időnként a dögöket is elfogyasztják.

