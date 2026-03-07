Ma 80 éves Koncz Zsuzsa

80 évvel ezelőtt, 1946. március 7-én született egy kis faluban, a Heves megyei Pélyen Koncz Zsuzsa Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, előadóművész.

Elmondása szerint családjában mindenki muzikális volt, édesanyja éjjel-nappal énekelgetett otthon. Ezt a szokást átvette, az iskolai szünetekben angolul fakadt dalra osztálytársainak, a családját pedig operarészletekkel szórakoztatta.

Imádta a színházat és a verseket, mégsem készült soha színészi pályára, a kezdetektől világos volt, hogy énekesnőnek született. 1949-ben a családjával Füzesabonyba költöztek, és még gyerekként került Budapestre. A művésznő eredetileg jogásznak készült.

Koncz Zsuzsa pályafutása gimnáziumi osztálytársnőjével, Gergely Ágival indult. 15 esztendősek voltak, amikor feltűntek a Ki mit tud? tehetségkutatóján. A Gézengúz című dalt adták elő akkora sikerrel, hogy egészen a tehetségkutató második helyéig meneteltek.

Akkor nem fordult meg a fejében, hogy ez elindíthatja a karrierjét a színpadon. Öt évvel később főszerepet kapott Banovich Tamás Ezek a fiatalok című filmjében, ez volt az első olyan alkotás hazánkban, ami kifejezetten a korszak fiatal generációjának szólt. A szereplés után nem volt megállás, a 70-es évekre a legnépszerűbb előadók közt tartották számon, és sorra jelentek meg a lemezei.

A korszak legnépszerűbb zenekarai, az Omega, az Illés és a Metro is meghívták fellépésekre, így rövid időn belül a hazai könnyűzenei élet egyik meghatározó hangjává vált. Körülrajongott sztár lett, akire rengeteg lány példaképként tekintett. Védjegyének számító, derékig érő, fekete hajára sokan irigykedtek.

2020-ban a karantén alatt egy új lemezt is felvett, a Szabadnak születtél elnevezésű korongon állandó szerzőtársaival, köztük Bródy Jánossal dolgozott együtt.

2022-ben, eredeti megjelenése után ötven évvel ismét kiadták az énekesnő Jelbeszéd című lemezét. A magyar könnyűzene történetének kiemelkedő műveként számontartott album 1973-ban jelent meg, az akkor már igen sikeres Koncz Zsuzsa ötödik nagylemezeként.

Az albumon olyan, napjainkra kultikussá vált dalok szerepelnek, mint a Kertész leszek, a címadó Jelbeszéd vagy a Ha én rózsa volnék.

A dalszerzők és a közreműködő zenészek között találjuk az Illés együttes, valamint Tolcsvayék és a Trió tagjait, a szövegek többségét Bródy János szerezte, hallható az anyagon József Attila (Kertész leszek) és Petőfi Sándor (Nem ver meg engem az isten) egy-egy versének megzenésítése is.

Az évtizedek során több mint negyven albumot készített, amelyek többsége arany vagy platinalemez lett, és máig a hazai popzene egyik legmeghatározóbb előadójaként tartják számon.

Életművét nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is elismerték: 2001-ben a francia Becsületrend lovagja címet is megkapta.

