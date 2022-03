Kovács Zoltán: egy emberként segít Magyarország a menekülteken

Egy emberként segít Magyarország, a magyar civilek és a megfelelő szervezetek abban, hogy az ukrán-orosz háborúból érkező menekülteket el tudják látni és gondjukat tudják viselni – mondta a magyar Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a barabási segítségponton.

Kovács Zoltán a helyben tevékenykedő Ökumenikus Segélyszervezet képviselőivel, a kormányhivatal, a honvédség és a rendőrség helyi és országos tisztségviselőivel közösen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, “sajnálattal, de ki kell mondani”, hogy a méreteit, az ellátott emberek számát, a jellegét és összetettségét tekintve a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb humanitárius segélynyújtó akció zajlik jelenleg Magyarországon.

Az államtitkár nemzetközi értelemben is mértékadónak nevezte azt, ami itt történik, közlése szerint az elmúlt több mint két hétben közvetlenül a magyar-ukrán határszakaszon közel 180 ezren érkeztek Magyarországra, teljes számuk azonban a Romániából érkezőkkel együtt már a 360 ezret is meghaladja.

“Ez közelíti azt a nagyságrendet, amelyet 2015-ben a déli határszakaszon, a migrációs válság során tapasztaltunk” – tette hozzá államtitkár.

Kovács Zoltán elmondta, továbbra is mindenki készen áll és minden eszköz adott a segítségnyújtáshoz, de mivel a menekültek száma várhatóan tovább fog emelkedni, hosszútávra kell berendezkedni, ezért “az elszántság nemhogy csökken, hanem növekszik itt a terepen”.

Az államtitkár arról beszélt, a 1357-es segélyvonalon segítségével közel 700 millió forint felajánlás gyűlt össze, amiből 450 millió forint már el is ért a segítségpontokra.

A magyar emberek és Magyarország biztonságának garantálása az első, az itt lévő honvédségi rendőrségi és közigazgatási szakemberek mindent megtesznek azért, hogy ez így maradjon – hangoztatta Kovács Zoltán, megerősítve, mindent megtesznek azért, hogy a háború elől Magyarországra menekülők minden segítséget megkaphassanak.

Fotó: MTI