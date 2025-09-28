Az ukrán kozákság napját ünneplik Budapesten

A magyarországi Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a kozákság napját méltatja október 2-án. A rendezvényt a budapesti Városháza parkban tartják – olvasható az önkormányzat Facebook-oldalán.

A program első pontja az Istenszülő oltalmáért folyamodó templomi szertatás lesz, mely 12.00 órakor kezdődik a Váci utca 47. szám alatt.

A Városháza parkba tervezett találkozó 13.30-kor veszi kezdetét. A szervezők olyan gasztronómiai különlegességekkel készülnek, mint a kozákok étele, a kulis, megkóstolhatják a résztvevők a derunit (kremzli), illetve varenikit készíthetnek kézműves foglalkozás keretében.

Élő népzene és színes fellépések várják a látogatókat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat